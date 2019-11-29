В Ворошиловском районе Ростова после дождя провалился асфальт



Асфальт просел на одной из улиц Ростова-на-Дону. Инцидент произошёл 30 ноября в Ворошиловском районе города.



Очевидцы рассказали, что на улице Добровольского провалился большой кусок асфальта. Случай произошёл после сильного дождя. Длина провала составила порядка десяти метров. Глубокие ямы появились как на проезжей части, так и на пешеходных дорожках. Они сразу заполнились дождевой водой.



Судя по всему, непрекращающиеся дожди размыли грунт под асфальтом и плиткой. Из-за этого покрытие и провалилось.