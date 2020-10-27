В Ростовской области корова едва не захлебнулась, упав в выгребную яму
В Ростовской области корова едва не утонула в выгребной яме. Происшествие случилось около шести часов утра 28 октября в Веселовском районе.
Как стало известно, корова по кличке Чернуха провалилась в выгребную яму, которую вырыли на частном подворье. Домашнее животное оказалось в котловане, наполненном водой, почти по шею. Из-за размокшей грязи корова не могла выбраться оттуда самостоятельно и едва не захлебнулась в небольшой канаве.
- На место пришлось вызвать спасателей, которые вытащили Чернуху из ямы с помощью тросов.
Как сообщил официальный представитель областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, к счастью, корова не пострадала. Сейчас её жизни ничего не угрожает.