В Ростовской области корова едва не захлебнулась, упав в выгребную яму

В Ростовской области корова едва не утонула в выгребной яме. Происшествие случилось около шести часов утра 28 октября в Веселовском районе.Как стало известно, корова по кличке Чернуха провалилась в выгребную яму, которую вырыли на частном подворье. Домашнее животное оказалось в котловане, наполненном водой, почти по шею. Из-за размокшей грязи корова не могла выбраться оттуда самостоятельно и едва не захлебнулась в небольшой канаве.Как сообщил официальный представитель областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, к счастью, корова не пострадала. Сейчас её жизни ничего не угрожает.