Спасатели из Ростовской области закончили работы в шахте в ЛНР



Донские спасатели, ликвидировавшие последствия ЧП в шахте в ЛНР, закончили работы. Об этом передает «РИА Новости».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, власти Луганской Народной Республики попросили ростовских спасателей и горноспасателей оказать содействие в ликвидации последствий взрыва на шахте «Схидкарбон».



В социальной сети глава республики Леонид Пасечник написал, что на поверхность подняты тела всех 17 горняков. После проведенных работ донские спасатели подарили коллегам из ЛНР спасательное оборудование.



Напомним, взрыв в шахте на глубине около 300 метров произошел 25 апреля. Сначала подняли 13 горняков, еще четверых искали под завалами. Днем в субботу спасатели достали всех погибших.