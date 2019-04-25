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Спасатели из Ростовской области закончили работы в шахте в ЛНР

Спасатели из Ростовской области закончили работы в шахте в ЛНР
Донские спасатели, ликвидировавшие последствия ЧП в шахте в ЛНР, закончили работы. Об этом передает «РИА Новости».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, власти Луганской Народной Республики попросили ростовских спасателей и горноспасателей оказать содействие в ликвидации последствий взрыва на шахте «Схидкарбон».

В социальной сети глава республики Леонид Пасечник написал, что на поверхность подняты тела всех 17 горняков. После проведенных работ донские спасатели подарили коллегам из ЛНР спасательное оборудование.

Напомним, взрыв в шахте на глубине около 300 метров произошел 25 апреля. Сначала подняли 13 горняков, еще четверых искали под завалами. Днем в субботу спасатели достали всех погибших.

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