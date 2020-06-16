В Ростовской области из водоёма извлекли машину с телами мужчины и женщины

В Обливском районе Ростовской области из водоёма извлекли машину с телами мужчины и женщины. Несчастный случай произошёл недалеко от станицы Обливской 15 июня.По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2112» стоял на берегу. По какой-то причине легковушка скатилась в воду и перевернулась на крышу, сообщает DonDay.ru. Вероятнее всего, находившиеся внутри водитель и пассажир не смогли выбраться и захлебнулись.Погибшие мужчина и женщина были сожителями. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Точную причину смерти пары должна установить экспертиза.