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В Ростовской области из водоёма извлекли машину с телами мужчины и женщины

В Ростовской области из водоёма извлекли машину с телами мужчины и женщины
В Обливском районе Ростовской области из водоёма извлекли машину с телами мужчины и женщины. Несчастный случай произошёл недалеко от станицы Обливской 15 июня.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2112» стоял на берегу. По какой-то причине легковушка скатилась в воду и перевернулась на крышу, сообщает DonDay.ru. Вероятнее всего, находившиеся внутри водитель и пассажир не смогли выбраться и захлебнулись.

Погибшие мужчина и женщина были сожителями. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Точную причину смерти пары должна установить экспертиза.

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