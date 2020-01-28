Эксперты не смогли установить причину смерти пропавшего в Ростовской области мужчины



Специалисты не могут установить причину смерти жителя Ростовской области, пропавшего два года назад. Михаил Дунайцев исчез в Багаевском районе в июне 2017 года. В поисках 46-летнего дончанина участвовали полицейские, следователи и члены поискового отряда.



Спустя какое-то время недалеко от посёлка Донского Волгодонского района правоохранители нашли труп. Он был частично скелетирован, и личность погибшего не удалось сразу установить. Тело передали на экспертизу. Специалисты выяснили, что труп принадлежит пропавшему Михаилу Дунайцеву.



Причина смерти мужчины так и остаётся загадкой. На теле Дунайцева было много гнилостных изменений, которые не позволили определить, от чего он погиб.