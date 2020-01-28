Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Эксперты не смогли установить причину смерти пропавшего в Ростовской области мужчины

Эксперты не смогли установить причину смерти пропавшего в Ростовской области мужчины
Специалисты не могут установить причину смерти жителя Ростовской области, пропавшего два года назад. Михаил Дунайцев исчез в Багаевском районе в июне 2017 года. В поисках 46-летнего дончанина участвовали полицейские, следователи и члены поискового отряда.

Спустя какое-то время недалеко от посёлка Донского Волгодонского района правоохранители нашли труп. Он был частично скелетирован, и личность погибшего не удалось сразу установить. Тело передали на экспертизу. Специалисты выяснили, что труп принадлежит пропавшему Михаилу Дунайцеву.

Причина смерти мужчины так и остаётся загадкой. На теле Дунайцева было много гнилостных изменений, которые не позволили определить, от чего он погиб.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.