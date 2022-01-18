В Ростовской области из сейфа предприятия украли деньги, часы и оружие на несколько миллионов рублей

Фото: vmestezp.org; www.swisschrono.ru/pnevmat24.ru.

В Ростовской области неизвестные обчистили сейф директора завода по производству кормов для домашних животных. Происшествие случилось в Белой Калитве 16 января на улице Совхозной, 52А.По данным источника Rostov.ru, около четырех часов утра в компанию «ПродКонтрактИнвест» проникли неизвестные. Работали, как профессионалы, - с инструментарием и в перчатках.С помощью отжима негодяи открыли окно и залезли в кабинет директора предприятия. Там они увидели сейф. Взломать его также не составило труда. Злоумышленники обнаружили почти 400 тысяч рублей, пистолет-пулемет Судаева, а также наручные швейцарские часы марки Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Общая сумма составила порядка пяти миллионов рублей, из которых более четырех стоит только люксовый аксессуар. Украденное оружие на рынке стоит около 50 тысяч рублей.Очевидно, часы и пулемет принадлежали директору завода - 51-летнему Виктору Бобыреву. Сам глава компании сейчас находится за границей и представления не имеет, кто мог забраться в его кабинет.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Неизвестным ворам грозит до 10 лет лишения свободы.ООО «ПродКонтрактИнвест» занимается производством консервированных кормов для животных и поставляет их во многие города России. В 2020 году доход компании составил более 700 миллионов рублей.