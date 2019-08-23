Из колонии в Ростовской области сбежал осужденный за убийство



В Ростовской области из колонии-поселения сбежал заключенный. Побег произошёл из режимного учреждения в Новочеркасске ночью 25 августа.



Отсутствие осужденного обнаружилось во время ночной поверки. Выяснилось, что на месте отсутствует 44-летний Александр Гросс, осужденный за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. По предварительным данным, он отогнул лист металлического забора и сбежал, сообщает DonDay.ru.



Мужчина был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Но в апреле 2018 года суд изменил ему вид учреждения, и осужденного перевели в колонию-поселение. Выйти на свободу он должен был в 2022 году.



16 августа 2019 года по ходатайству колонии-поселения суд снова изменил заключенному вид исправительного учреждения на строгий режим. Не дождавшись, пока приговор вступит в законную силу, осуждённый сбежал.



Известно, что совершивший побег заключенный - уроженец села Киселевка Заветинского района Ростовской области. В 1998 году он был осужден за угон и кражу.