В Ростовской области ищут пропавшую 59-летнюю дончанку

На Дону пропала 59-летняя женщина. О местонахождении Галины Перервус нет информации с 10 сентября.Живет женщина в Таганроге. Около 18:30 она вышла из дома. Галина направлялась в сторону Мариупольского шоссе. С тех пор она не выходит на связь. Встревоженные родственники забили тревогу. За помощью они обратились в полицию и местные поисково-спасательные отряды.Разыскиваемая плотного телосложения, рост - 165 сантиметров, волосы черные, до плеч, глаза голубые.В день исчезновения она была в белом платье в синюю точку и бежевых босоножках.Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Перервус, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.