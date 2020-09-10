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В Ростовской области ищут пропавшую 59-летнюю дончанку

В Ростовской области ищут пропавшую 59-летнюю дончанку
На Дону пропала 59-летняя женщина. О местонахождении Галины Перервус нет информации с 10 сентября.

Живет женщина в Таганроге. Около 18:30 она вышла из дома. Галина направлялась в сторону Мариупольского шоссе. С тех пор она не выходит на связь. Встревоженные родственники забили тревогу. За помощью они обратились в полицию и местные поисково-спасательные отряды.

Разыскиваемая плотного телосложения, рост - 165 сантиметров, волосы черные, до плеч, глаза голубые.

В день исчезновения она была в белом платье в синюю точку и бежевых босоножках.

Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Перервус, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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