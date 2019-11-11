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Родственники ищут пропавшую два года назад в Таганроге женщину

Родственники ищут пропавшую два года назад в Таганроге женщину
Пропавшую в Таганроге два года назад 46-летнюю женщину ищут родственники. О местонахождении Веры Пантелеевой нет информации с февраля 2018 года.

Достоверно неизвестно, когда и по какой причине она пропала. Только вот родные подали заявление о ее исчезновении только сейчас. Правоохранители взяли приметы и стали распространять ориентировку о поиске женщины.

На вид ей около 40 лет, рост примерно 175 сантиметров, худощавого телосложения, крашеные в темный цвет волосы, серые глаза, под нижней губой справа послеоперационный шрам около двух сантиметров длиной. В чем была одета женщина, неизвестно, ведь пропала она больше года назад.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, просьба позвонить в полицию по номерам: 8 (863) 249-20-60 или 02.

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