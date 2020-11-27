В Ростовской области ищут без вести пропавшего 49-летнего мужчину

В Ростовской области третьи сутки ищут без вести пропавшего 49-летнего мужчину. Ара Манукян ушел из дома в поселке Опорном Азовского района 27 ноября и до сих пор не вернулся.Родные Ары обратились за помощью в полицию и поисковый отряд. Сообщается, что мужчине необходима медицинская помощь.Пропавший среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые короткие, носит бороду, рост – 175 сантиметров. В день исчезновения был одет в темно-серые свитер, теплые спортивные штаны, обут в черные мокасины.Если вам что-либо известно о местонахождении Ары Манукяна, сообщите по номерам: 8-800-700-54-54 или 112.