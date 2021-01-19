Пожар в частном доме произошел в Ростовской области

Одна из комнат частного дома в селе Песчанокопском Ростовской области загорелась вечером 20 января. Сообщение о пожаре на улице Садовой, 67 поступило в МЧС около 17.00.Что стало причиной случившегося, пока не известно. Пламя быстро распространилось по одной из комнат одноэтажного строения. К счастью, четверо жильцов успели вовремя выбежать из горящего дома и вызвать спасателей.На месте работали два наряда пожарных. Они потушили дом примерно за 15 минут. Жить в строении теперь невозможно из-за ущерба, нанесенного огнем и дымом.