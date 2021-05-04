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В Ростовской области сгорел частный дом

В Ростовской области сгорел частный дом
В Каменском районе сгорел частный дом. ЧП случилось 6 мая в хуторе Филиппенков.

Один из домов на улице Набережной загорелся около 17 часов. Ветер разносил едкий дым по всему поселению. Соседи увидели пожар и сразу же позвонили спасателям. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место выехали семь человек на двух пожарных машинах.

К прибытию огнеборцев пламя охватило практически все жилье. Дом горел на площади порядка 50 квадратных метров. Через час пожарные полностью ликвидировали огонь. Причина возгорания пока не известна.

К счастью, ЧП обошлось без жертв. Однако хозяева дома потерпели большие убытки. Чтобы восстановить жилье, им придется потратить не одну тысячу рублей.

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