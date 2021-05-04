В Ростовской области сгорел частный дом

В Каменском районе сгорел частный дом. ЧП случилось 6 мая в хуторе Филиппенков.Один из домов на улице Набережной загорелся около 17 часов. Ветер разносил едкий дым по всему поселению. Соседи увидели пожар и сразу же позвонили спасателям. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место выехали семь человек на двух пожарных машинах.К прибытию огнеборцев пламя охватило практически все жилье. Дом горел на площади порядка 50 квадратных метров. Через час пожарные полностью ликвидировали огонь. Причина возгорания пока не известна.К счастью, ЧП обошлось без жертв. Однако хозяева дома потерпели большие убытки. Чтобы восстановить жилье, им придется потратить не одну тысячу рублей.