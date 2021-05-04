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В Морозовском районе сгорел частный дом

В Морозовском районе сгорел частный дом
В Морозовском районе произошел пожар в частном доме. Жилье загорелось вечером 7 мая в хуторе Веселовка.

Дом № 20 на улице Железнодорожной воспламенился около 19 часов. Жильцы, почувствовав запах дыма, сразу же выбежали на улицу и вызвали спасателей.

- На место направили восемь человек и две пожарные машины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда огнеборцы прибыли, пламя охватило практически весь дом. Огонь распространился на десятки квадратных метров.

Спасатели полностью потушили пожар спустя час. К счастью, ЧП обошлось без жертв. Однако владельцев дома ждут большие расходы на восстановление жилья.

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