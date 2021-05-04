В Морозовском районе сгорел частный дом

В Морозовском районе произошел пожар в частном доме. Жилье загорелось вечером 7 мая в хуторе Веселовка.Дом № 20 на улице Железнодорожной воспламенился около 19 часов. Жильцы, почувствовав запах дыма, сразу же выбежали на улицу и вызвали спасателей.- На место направили восемь человек и две пожарные машины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда огнеборцы прибыли, пламя охватило практически весь дом. Огонь распространился на десятки квадратных метров.Спасатели полностью потушили пожар спустя час. К счастью, ЧП обошлось без жертв. Однако владельцев дома ждут большие расходы на восстановление жилья.