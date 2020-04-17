В Ростовской области фура опрокинулась на трассе и загорелась

В Ростовской области грузовой автомобиль вспыхнул после ДТП. Инцидент произошёл 19 апреля около 12:30 недалеко от Миллерово.Двигаясь по трассе М-4 «Дон», водитель фуры «Мерседес» не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в отбойник, отлетела на встречную полосу и опрокинулась на бок. Автомобиль сразу загорелся. К счастью, водитель смог выбраться из кабины, он не получил травм.Фура была сильно искорёжена, её пришлось убирать с проезжей части с помощью специальной техники.