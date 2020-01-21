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На трассе Москва — Ростов опрокинулась фура

На трассе Москва — Ростов опрокинулась фура
В Ростовской области опрокинулась фура. Происшествие случилось на трассе Москва — Воронеж — Ростов — Краснодар — Новороссийск около часа ночи 23 января.

Водитель «Мерседес Бенц», который вёз полуприцеп, не справился с управлением. Он врезался в отбойник по центру дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло из-за плохих метеоусловий. Проезжая часть стала скользкой из-за снега с дождём, и машину занесло.

- В результате аварии никто не пострадал, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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