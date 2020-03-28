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ДТП с тремя фурами произошло на трассе в Ростовской области

ДТП с тремя фурами произошло на трассе в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария с участием трёх фур. Происшествие случилось около 16 часов 29 марта на трассе М-4 «Дон» недалеко от города Миллерово.

Возле обочины две фуры «Мерседес» стояли на ремонте. В это время по дороге ехал водитель третьего грузовика, который не справился с управлением и врезался в припаркованные авто.

- На месте работал Миллеровский поисково-спасательный отряд, - сообщили в пресс-службе Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Специалисты при помощи техники отбуксировали разбитый автомобиль на обочину и отключили его аккумулятор.

Транспорт получил серьёзные повреждения — у одной машины сильно смяло кабину, и восстановлению она не принадлежит. Водители от медицинской помощи отказались.

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