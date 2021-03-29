В Ростовской области дворовая собака скончалась от бешенства
В Ростовской области дворовая собака пала от бешенства. Происшествие случилось в слободе Кутейниково Родионово-Несветайского района.
Пару недель назад во двор, где находилась собака, забежала лисица. Питомец не был привит от бешенства. Через некоторое время хозяин стал замечать странное состояние домашней охранницы. У собаки отвисла челюсть и появилось обильное слюноотделение. Так как питомец не был привит, мужчина заподозрил неладное.
Обеспокоенный хозяин отвез животное к ветеринарам. Собаку экстренно изолировали и установили наблюдение, но спасти ее не удалось. Через пару дней животное скончалось.
- Результаты исследования патматериала подтвердили бешенство у собаки, - рассказали в управлении ветеринарии Ростовской области. - На территории сельского поселения проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения бешенства.
Всех животных, находящихся в слободе, вынужденно прививают от опасного заболевания.
Бешенством могут болеть не только животные и человек. Эта инфекция передается при укусе больного животного. Вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга и поражает их, что приводит к летальному исходу.
Ранее подобный случай произошел в городе Миллерово. Там бешеная лисица искусала двух собак.