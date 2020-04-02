В Ростовской области двое подростков разбились насмерть на угнанной у родителей машине

В Ростовской области в аварии погибли два 14-летних подростка. ДТП произошло около половины шестого утра 4 апреля на дороге Белая Калитва от улицы Ахматовой к коллективному саду «Две сестры».По предварительным данным, 14-летний мальчик взял у родителей автомобиль «Лада Приора» без разрешения. Во время поездки он не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают. На месте работают сотрудники полиции.