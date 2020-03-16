Два подростка погибли в аварии в Ростовской области



В Волгодонске в аварии погибли двое подростков. ДТП случилось после полуночи 18 марта на проспекте Курчатова.



По предварительной информации, 19-летний водитель за рулём «ВАЗ-2113» не справился с управлением. Легковушка сначала перескочила бордюр с правой стороны дороги, а затем врезалась в дерево.

- Водитель и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Также пострадала 19-летняя девушка, её доставили в больницу.



В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.