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Два подростка погибли в аварии в Ростовской области

Два подростка погибли в аварии в Ростовской области
В Волгодонске в аварии погибли двое подростков. ДТП случилось после полуночи 18 марта на проспекте Курчатова.

По предварительной информации, 19-летний водитель за рулём «ВАЗ-2113» не справился с управлением. Легковушка сначала перескочила бордюр с правой стороны дороги, а затем врезалась в дерево.
- Водитель и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Также пострадала 19-летняя девушка, её доставили в больницу.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

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