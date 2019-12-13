В Ростовской области двое подростков разбились на машине





В городе Донецке Ростовской области двое 15-летних подростков попали в ДТП. Авария произошла 15 декабря после обеда на улице Карла Маркса.



По данным источника, 15-летний подросток, управляя ВАЗом, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Удар был такой силы, что переднюю часть легковушки полностью смяло. Помимо несовершеннолетнего водителя, в салоне автомобиля находился его одноклассник.







В результате ДТП оба подростка получили различные травмы. У школьника, сидевшего за рулём, диагностировали перелом ноги, многочисленные повреждения, в том числе ушибы лица. У пассажира – перелом руки и также многочисленные травмы. С места происшествия пострадавших госпитализировали.



Оба подростка являются учащимися местной школы.



