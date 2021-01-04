На Дону водитель иномарки съехал в кювет и опрокинулся

В Ростовской области мужчина за рулем «Рено Сандеро» съехал в кювет и перевернулся. ДТП случилось вечером 11 января.По предварительной информации, 62-летний мужчина сел за руль автомобиля пьяным. Он направился в поселок Гундоровский из 3-его микрорайона города Донецка. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, получив серьезные повреждения.- Автомобилист в результате ДТП не пострадал, - прокомментировали в местном ГИБДД.