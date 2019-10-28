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В Ростовской области два рабочих погибли во время очистки канализации

В Ростовской области два рабочих погибли во время очистки канализации
В Ростовской области два человека скончались во время очистки колодца коллектора. Трагический случай произошёл 30 октября в посёлке Быстрогорском Тацинского района.

Работы проводились на улице Санаторной. Один из мужчин, находясь в колодце, надышался аммиачным газом, который содержится в сточных водах. Почти сразу он потерял сознание. Двое товарищей бросились его спасать и, спустившись вниз, также лишились чувств. Очевидцы вызвали на место спасателей.

- На место прибыли сотрудники 66-й пожарно-спасательной части, - рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Они попытались достать потерпевших с помощью верёвки, но это оказалось невозможным. Тогда на дно колодца спустились два пожарных в специальных дыхательных аппаратах.

Они подняли потерпевших наверх и передали бригаде скорой помощи. К несчастью, 37-летнего и 20-летнего рабочих спасти не удалось. Они скончались от отравления аммиаком. Их товарищ, 46-летний мужчина, остался жив. Его доставили в Тарасовскую ЦРБ.

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