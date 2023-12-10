В Ростовской области двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме

Фото: МЧС

В Ростовской области 9 декабря двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме. ЧП случилось днем в хуторе Поповке Верхнедонского района.Пламя вспыхнуло около 13:00 на улице Ольховой, 46. Стихия быстро охватила около 80 квадратных метров. На вызов приехали семь спасателей. Примерно за полчаса с помощью двух автоцистерн им удалось потушить огонь.Как сообщили в донском ГУ МЧС, в результате происшествия ожоги получили двое мужчин - 34 и 56 лет.В каком они находятся состоянии, неизвестно. Специалисты устанавливают причину ЧП.