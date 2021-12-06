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Двое жителей Шахт пострадали при пожаре в частном доме

Двое жителей Шахт пострадали при пожаре в частном доме
В Шахтах двое мужчин пострадали при пожаре. ЧП в доме № 15 на улице Питерской случилось 7 декабря.

Жилье загорелось около полудня. Пламя быстро распространялось по помещению, уничтожая на своем пути мебель и технику. Ветер разносил черный едкий дым по соседним улицам. Очевидцы вызвали на место спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили девять человек на трех машинах с цистернами.

К приезду пожарных огонь охватил более 20 квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя удалось через полчаса.

- Удалось спасти трех человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Из них двое мужчин, 69 и 70 лет, получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: novo-sibirsk.ru.
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