В Ростовской области при пожаре в доме пострадала 63-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка. ЧП случилось 23 ноября в хуторе Веселом Неклиновского района.Около 01:00 пламя вспыхнуло в одном из домов на улице Ленина. Огонь за считанные минуты охватил порядка 90 квадратных метров. На вызов прибыли 10 спасателей на трех автоцистернах. Примерно за час специалистам удалось справиться со стихией.- В результате происшествия 63-летняя женщина получила термические ожоги, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В каком состоянии находится пострадавшая, пока не известно.