На трассе Волгоград - Каменск после ДТП загорелся грузовик: двое пострадали

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский «ГАЗель» попала в аварию и загорелась. Происшествие случилось в полдень 6 декабря.По предварительной информации, 26-летний водитель «ГАЗели» направлялся в сторону Каменска-Шахтинского. В районе 123-го километра автодороги (Волгоградская область) он выехал на встречную полосу, по которой на «БМВ» ехал 37-летний мужчина. Автомобилисты не смогли избежать аварии - произошло лобовое столкновение. От сильного удара иномарку отбросило в кювет, а перевернувшийся грузовичок загорелся.- В результате ДТП оба водителя с травмами были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Ремонт иномарки обойдется владельцу не в одну тысячу рублей, а восстановить «ГАЗель», скорее всего, не удастся.