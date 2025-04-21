Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области дотла сгорела подсобка

В Ростовской области дотла сгорела подсобка
В Ростовской области, в городе Новошахтинске, на территории учебного заведения огнем полностью уничтожена хозяйственная постройка. Видеозаписи пожара, произошедшего в Новошахтинске, были опубликованы свидетелями в онлайн-сообществах.

Возгорание началось в 12:05 по адресу: улица Школьная, 7. Выяснилось, что во дворе учебного заведения загорелась подсобка. К моменту прибытия пожарной команды огонь полностью охватил здание.

На месте инцидента работала одна пожарная бригада. Ликвидировать возгорание на площади 40 квадратных метров удалось к 12:50.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.