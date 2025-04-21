В Ростовской области дотла сгорела подсобка
В Ростовской области, в городе Новошахтинске, на территории учебного заведения огнем полностью уничтожена хозяйственная постройка. Видеозаписи пожара, произошедшего в Новошахтинске, были опубликованы свидетелями в онлайн-сообществах.
Возгорание началось в 12:05 по адресу: улица Школьная, 7. Выяснилось, что во дворе учебного заведения загорелась подсобка. К моменту прибытия пожарной команды огонь полностью охватил здание.
На месте инцидента работала одна пожарная бригада. Ликвидировать возгорание на площади 40 квадратных метров удалось к 12:50.