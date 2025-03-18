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Хозпостройка сгорела дотла в Ростовской области

Хозпостройка сгорела дотла в Ростовской области

В городе Сальске Ростовской области огнем полностью уничтожена хозяйственная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

ЧП произошло 17 марта в середине дня на территории частного домовладения, расположенного по адресу: улица Дзержинского, дом 3.

О задымлении сообщили хозяева участка, почувствовав сильный запах дыма. Выйдя во двор, они увидели, что горит хозпостройка. Черный столб дыма и яркое пламя были заметны издалека.

На место происшествия быстро прибыли два пожарных расчета в составе восьми человек. Сотрудники МЧС смогли потушить пожар на площади 15 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня на соседние дома.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате этого пожара никто не получил травм.
Фото: соцсети
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