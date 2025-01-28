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В Ростовской области дотла сгорела хозпостройка

В Ростовской области дотла сгорела хозпостройка

В Новошахтинске, расположенном в Ростовской области, произошел пожар в здании хозяйственного назначения. Об этом сообщили свидетели события через социальные сети.

Возгорание началось 27 января на улице Римского-Корсакова, 32, где местные жители заметили огонь. К моменту прибытия пожарных площадь, охваченная пламенем, составила 48 квадратных метров.

На место происшествия прибыли девять спасателей с тремя специализированными автомобилями. Потушить пожар удалось лишь спустя почти два часа с момента его возникновения.

Согласно сведениям ГУ МЧС Ростовской области, в результате огненной стихии никто не пострадал. Хозяйственная постройка была полностью уничтожена, остались лишь обугленные стены.
Фото: ГУ МЧС РО
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