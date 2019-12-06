В Ростовской области девушка уехала на такси и пропала



В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 23-летнюю девушку. В ночь с 7 на 8 декабря Анжелика Шнидорова села в такси на улице Революционной в Батайске. С тех пор она не появляется дома и не выходит на связь с родными.



В день пропажи Анжелика встречалась со своим знакомым, сообщает Battime. Около 3 часов ночи она села в такси и уехала. Что произошло дальше — загадка. По словам друга девушки, он не помнит номер машины. Родственникам не удалось выяснить, на каком такси уехала Шнидорова. Члены семьи обратились в полицию с заявлением о пропаже.



У Анжелики рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в серую толстовку и зелёную кофту. Из особых примет — татуировка в виже волка с крыльями на левой руке.



Дома девушку ждут родители, сестра, брат, а также четырёхлетний сын. Всех, кто знает местонахождение пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-951-511-31-61 (Надежда, сестра Анжелики), 8(863) 545-74-00 или 02.