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В Ростовской области девушка уехала на такси и пропала

В Ростовской области девушка уехала на такси и пропала
В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 23-летнюю девушку. В ночь с 7 на 8 декабря Анжелика Шнидорова села в такси на улице Революционной в Батайске. С тех пор она не появляется дома и не выходит на связь с родными.

В день пропажи Анжелика встречалась со своим знакомым, сообщает Battime. Около 3 часов ночи она села в такси и уехала. Что произошло дальше — загадка. По словам друга девушки, он не помнит номер машины. Родственникам не удалось выяснить, на каком такси уехала Шнидорова. Члены семьи обратились в полицию с заявлением о пропаже.

У Анжелики рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в серую толстовку и зелёную кофту. Из особых примет — татуировка в виже волка с крыльями на левой руке.

Дома девушку ждут родители, сестра, брат, а также четырёхлетний сын. Всех, кто знает местонахождение пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-951-511-31-61 (Надежда, сестра Анжелики), 8(863) 545-74-00 или 02.

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