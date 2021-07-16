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В Ростовской области дедушка за рулём «Нивы» сбил пешехода

В Ростовской области дедушка за рулём «Нивы» сбил пешехода

В Ростовской области дедушка за рулём «Нивы» сбил пешехода. Авария произошла утром 19 июля в Зерноградском районе.

Происшествие случилось в станице Мечетинской. По предварительным данным, 86-летний мужчина за рулём «Лады-2131» ехал по улице Ленина. В районе 53-го дома на дороге оказался 51-летний пешеход. Водитель не успел среагировать и сбил его.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, пересечение улицы совершалось по пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевший пострадал и был доставлен в больницу.

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