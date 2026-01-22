Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 22 января дали отбой опасности по БПЛА. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 6:00.Беспилотная опасность в донском регионе была введена около 19:00. Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.На следующий день утром оперативные службы сняли специальный режим. Над Ростовской областью были сбиты три БПЛА. Атаку с воздуха отразили в Чертковском районе. Информация о пострадавших, а также разрушениях на земле не поступала.