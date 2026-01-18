Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 18 января объявили отбой беспилотной опасности. Уведомление от РСЧС поступило около 9:00.Режим опасности по БПЛА был введен 17 января. Примерно в 22:00 жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.На следующий день утром экстренные службы дали отбой беспилотной опасности. Над Ростовской областью были уничтожены шесть беспилотников. Летательные аппараты перехватили в двух муниципалитетах: Милютинском районе и городе Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приходила.