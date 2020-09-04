В Ростовской области бушует еще один природный пожар
Возгорание сухой травы случилось в Миллеровском районе Ростовской области. ЧП произошло днем 6 сентября в хуторе Красная Заря.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, природный пожар охватил участок площадью 500 квадратных метров. Пламя быстро распространяется по территории из-за сильного ветра.
В ведомстве добавили, что ликвидацией возгорания занимаются 16 человек личного состава и пять единиц противопожарной техники. Тушение полыхающего участка продолжается.