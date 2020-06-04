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В Ростове потушили пожар площадью 20 000 квадратных метров

В Ростове потушили пожар площадью 20 000 квадратных метров
Крупный ландшафтный пожар в Ростове удалось потушить. На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло порядка четырёх часов.

ЧП на улице 1-й Луговой произошло 8 июня около 10:30. Здесь вспыхнул камыш. Из-за сильного ветра огонь стал молниеносно распространяться и быстро охватил площадь 20 тысяч квадратных метров.
- На месте работали 74 человека личного состава и 20 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Также к тушению привлекали пожарный поезд.

Угрозу жилым домам сразу предотвратили. Сообщение о том, что огонь ликвидирован, поступило примерно в 14:30. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.

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