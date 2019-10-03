В Азовском районе тушат крупный пожар



В Ростовской области спасатели ликвидируют крупный природный пожар. Возгорание произошло в хуторе Усть-Койсуг Азовского района 7 октября.



В населённом пункте загорелся камыш сразу в двух местах. Спасатели ликвидировали один очаг около 13 часов. В настоящее время продолжается тушение второго, площадь которого составляет порядка 500 квадратных метров.

- Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



В настоящее время в тушении задействованы пять единиц техники и 20 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.