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В Азовском районе тушат крупный пожар

В Азовском районе тушат крупный пожар
В Ростовской области спасатели ликвидируют крупный природный пожар. Возгорание произошло в хуторе Усть-Койсуг Азовского района 7 октября.

В населённом пункте загорелся камыш сразу в двух местах. Спасатели ликвидировали один очаг около 13 часов. В настоящее время продолжается тушение второго, площадь которого составляет порядка 500 квадратных метров.
- Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В настоящее время в тушении задействованы пять единиц техники и 20 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.

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