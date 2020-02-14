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В Ростовской области без вести пропала 23-летняя девушка

В Ростовской области без вести пропала 23-летняя девушка
На Дону и в Ставропольском крае разыскивается 23-летняя девушка. О том, где находится Екатерина Зильберштейн, ничего не известно с 3 февраля.

Об исчезновении девушки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации поисковиков, она могла отправиться в Ставрополь.

Волонтёры распространили приметы пропавшей. Её рост - около 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, тёмные волосы ниже плеч, голубые глаза.

В день пропажи девушка была одета в голубые джинсы, короткую серую шубу, чёрные ботинки.

Всех, кто знает, где находится Екатерина Зильберштейн или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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