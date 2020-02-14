В Ростовской области без вести пропала 23-летняя девушка



На Дону и в Ставропольском крае разыскивается 23-летняя девушка. О том, где находится Екатерина Зильберштейн, ничего не известно с 3 февраля.



Об исчезновении девушки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации поисковиков, она могла отправиться в Ставрополь.



Волонтёры распространили приметы пропавшей. Её рост - около 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, тёмные волосы ниже плеч, голубые глаза.



В день пропажи девушка была одета в голубые джинсы, короткую серую шубу, чёрные ботинки.



Всех, кто знает, где находится Екатерина Зильберштейн или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.