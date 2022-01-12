В Ростовской области без вести пропал дезориентированный 70-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 70-летнего мужчину. О местонахождении Александра Куликова нет информации уже трое суток.Пенсионер живет в Белой Калитве. Утром 11 января он ушел из дома, и с тех пор его никто не видел. Родственники стали переживать, потому что пожилой мужчина может забыть дорогу домой и нуждаться в помощи врачей. В растерянности они пошли в полицию и обратились в поисковый отряд.На вид пропавшему - 70 лет, рост - 170 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза голубые, есть лысина. В день исчезновения мужчина был одет в жилетку с серыми вставками, красную рубашку в клетку, темные трико, обут в сапоги.Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.