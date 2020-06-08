Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 84-летний пенсионер ушёл из дома и пропал

В Ростовской области 84-летний пенсионер ушёл из дома и пропал
Пропавшего без вести пенсионера разыскивают в Новошахтинске Ростовской области. О 84-летнем Александре Белашевом нет вестей с 9 июня. Примерно в 13:30 он вышел из своего дома на улице Маресьева и пропал. Куда мог пойти пенсионер, не известно. Родственники предполагают, что он мог лишиться памяти.

За помощью в поисках члены семьи обратились к поисковому отряду «Лиза Алерт Юг».

Рост Александра Николаевича — 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и карие глаза.

Он был одет в красно-зелёную клетчатую рубашку, синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам, синий пиджак, на ногах — синие туфли, на голове — светлая кепка. Мужчине требуется медицинская помощь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.