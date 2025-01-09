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В Ростовской области 7 января пассажирский поезд сбил мужчину

В Ростовской области 7 января пассажирский поезд сбил мужчину
В Миллеровском районе Ростовской области пассажирский поезд сбил 60-летнего мужчину. Местный житель скончался от полученных травм в больнице.

Происшествие случилось на перегоне «Миллерово-Боченково». По предварительным данным, житель Миллерово пытался перейти ж/д пути в неположенном месте. К сожалению, движущийся поезд не смог вовремя остановиться и сбил мужчину.

По данным УТ МВД России по СКФО, местного жителя удалось доставить в больницу. Однако от полученных травм мужчина все же скончался.
Фото: дондей
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