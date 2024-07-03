В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 47-летнего мужчину
Пассажирский поезд в Ростовской области насмерть сбил 47-летнего мужчину. Информацию сообщили в УТ МВД России по СКФО.
Жуткая трагедия случилась 2 июля на станции Волгодонской. Поезд только начал отправление, как вдруг ж/д пути решил перейти мужчина. Несмотря на экстренное торможение, состав на полном ходу сбил 47-летнего местного жителя.
- По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - добавили в УТ МВД России по СКФО.
Обстоятельства случившегося выясняют.