В частном доме Ростовской области при пожаре погиб пенсионер



Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в посёлке Зимовники Ростовской области. Трагедия произошла на улице Иванова 29 апреля около 11:30.



У проживающего в здании 72-летнего мужчины загорелись личные вещи. Получив сообщение о возгорании, на место выехали три пожарных и одна единица техники.



- К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составляла два квадратных метра, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К несчастью, хозяин жилища скончался в результате происшествия. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.