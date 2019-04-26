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В частном доме Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

В частном доме Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в посёлке Зимовники Ростовской области. Трагедия произошла на улице Иванова 29 апреля около 11:30.

У проживающего в здании 72-летнего мужчины загорелись личные вещи. Получив сообщение о возгорании, на место выехали три пожарных и одна единица техники.

- К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составляла два квадратных метра, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К несчастью, хозяин жилища скончался в результате происшествия. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.

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