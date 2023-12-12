В Ростовской области 63-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Кашарском районе Ростовской области пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло около 06:48 на улице Заречной, 34.
Пожар случился в частном доме в хуторе Первомайском. Очевидцы заметили, как из окон валят клубы дыма и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь распространился на площади 50 квадратов. Для тушения привлекли восемь спасателей на двух спецмашинах.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара погиб 63-летний мужчина. Летальный исход наступил из-за курения.
Местный житель отравился угарным газом и получил ожоги. Пожар удалось потушить спустя 15 минут.