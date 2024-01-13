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В Ростовской области 46-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Ростовской области 46-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Ростовской области человек погиб при пожаре в частном доме. Трагедия случилась 13 января в селе Развильном Песчанокопского района.

Огонь вспыхнул на улице Луговой, 10 около 11:30. К прибытию спасателей стихия охватила примерно четыре квадтратных метра. Во время тушения пламени специалисты обнаружили в одной из комнат труп 46-летнего мужчины.

- Причиной смерти стало отравление продуктами горения, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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