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В Ростовской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Ростовской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Каменском районе Ростовской области мужчина погиб при пожаре в частном доме. ЧП случилось в хуторе Старая Станица утром 23 января.

Пламя вспыхнуло около 10:00 на улице Строителей, 5. Всего за пару минут огонь распространился на площади 80 квадратов. Соседи увидели густые клубы дыма и вызвали МЧС. На место выехали пять спасателей на двух спецмашинах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в доме обнаружили обгоревшее тело 64-летнего мужчины.
Фото: Rostov.ru
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