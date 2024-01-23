В Ростовской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: Rostov.ru

В Каменском районе Ростовской области мужчина погиб при пожаре в частном доме. ЧП случилось в хуторе Старая Станица утром 23 января.Пламя вспыхнуло около 10:00 на улице Строителей, 5. Всего за пару минут огонь распространился на площади 80 квадратов. Соседи увидели густые клубы дыма и вызвали МЧС. На место выехали пять спасателей на двух спецмашинах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в доме обнаружили обгоревшее тело 64-летнего мужчины.