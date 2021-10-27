В Ростовской области 50-летний водитель «ГАЗели» сел за руль без прав и погиб в ДТП

В Ростовской области 50-летний автомобилист разбился насмерть в аварии. ДТП случилось утром 29 октября под Семикаракорском.По предварительным данным, мужчина без водительских прав сел за руль «ГАЗели». Он направлялся в сторону поселка Нижний Саловск по трассе Семикаракорск - слобода Большая Мартыновка - поселок Красноармейский. В районе 6-го километра он разогнался, и автомобиль на скорости съехал в кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась на бок. От сильного удара «ГАЗель» превратилась в груду металлолома. Транспорт вряд ли удастся восстановить.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водителя в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ Семикаракорска. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. 50-летний мужчина скончался в больнице.