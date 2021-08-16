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Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло на трассе Семикаракорск - Большая Мартыновка - поселок Красноармейский. Водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в дерево.

Авария произошла утром 18 августа. Шофер за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет. Потерявшая контроль машина поехала на скорости по бездорожью и врезалась в дерево.

- В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Машина также получила механические повреждения. От удара с деревом она превратилась в груду металла.

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