Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Семикаракорск - Большая Мартыновка - поселок Красноармейский. Водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в дерево.Авария произошла утром 18 августа. Шофер за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет. Потерявшая контроль машина поехала на скорости по бездорожью и врезалась в дерево.- В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Машина также получила механические повреждения. От удара с деревом она превратилась в груду металла.