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В Ростовской области водитель «Москвича» без прав разбился насмерть, врезавшись в дерево

В Ростовской области водитель «Москвича» без прав разбился насмерть, врезавшись в дерево
Фото для иллюстрации
В Тацинском районе в результате ДТП погиб водитель. Мужчина управлял автомобилем без прав.

Авария случилась в хуторе Араканцев 15 мая. По предварительным данным, 58-летний водитель «Москвича-412» съехал на обочину. Там легковушка врезалась в дерево.
- В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, 56-летний пассажир был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Как сообщили в ГИБДД, у погибшего водителя не было права управления транспортным средством. По факту аварии начата проверка.

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