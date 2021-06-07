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На трассе в Ростовской области «Лада» врезалась в «ГАЗель»: двое пострадали

На трассе в Ростовской области «Лада» врезалась в «ГАЗель»: двое пострадали
На трассе в Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели». ДТП случилось в Октябрьском районе утром 9 июня.

По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 002-го километра (поселок Интернациональный) он не справился с управлением. Автомобиль врезался в «ГАЗель», остановившуюся из-за затора. От удара малотоннажная машина влетела в попутный грузовик с полуприцепом. Больше всех досталось легковушке. Вся передняя часть автомобиля превратилась в груду металлолома, лобовое стекло разбилось.

Не обошлось и без пострадавших. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 20-летнюю пассажирку и водителя «Лады» с травмами доставили в больницу.

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