На трассе в Ростовской области «Лада» врезалась в «ГАЗель»: двое пострадали

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели». ДТП случилось в Октябрьском районе утром 9 июня.По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 002-го километра (поселок Интернациональный) он не справился с управлением. Автомобиль врезался в «ГАЗель», остановившуюся из-за затора. От удара малотоннажная машина влетела в попутный грузовик с полуприцепом. Больше всех досталось легковушке. Вся передняя часть автомобиля превратилась в груду металлолома, лобовое стекло разбилось.Не обошлось и без пострадавших. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 20-летнюю пассажирку и водителя «Лады» с травмами доставили в больницу.