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В Ростовской области 45-летняя женщина пострадала в ДТП

В Ростовской области 45-летняя женщина пострадала в ДТП
В Аксайском районе Ростовской области в ДТП пострадала женщина. Авария произошла 26 января на трассе поселок Дорожный – станица Ольгинская.

На автодороге столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109». Удар был настолько сильным, что машины едва не превратились в груду металлолома. В большей степени повредило бампер.

- В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина. С травмой грудного отдела ее госпитализировали в больницу, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».
Фото: МБУ АР «УПЧС».
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